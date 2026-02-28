Modica – “Da mesi sollecito, con segnalazioni ufficiali e informali, interventi urgenti per migliorare la sicurezza urbana e stradale in diverse zone della città, in particolare a Modica Alta”. A parlare è il consigliere comunale di Modica, Alessio Ruffino. “Purtroppo devo constatare che l’assessore con delega alla Polizia Locale e alla sicurezza urbana, – afferma il consigliere Ruffino – il vicesindaco Rosario Viola, continua a rimanere sordo e inattivo di fronte a esigenze concrete e documentate.

All’assessore compete l’indirizzo politico-amministrativo, in raccordo con il Comandante della Polizia Locale, per programmare e attuare quegli interventi necessari a garantire maggiore sicurezza a pedoni e automobilisti. Non si contano più le richieste che ho presentato per l’installazione di dossi artificiali, attraversamenti pedonali rialzati e per il rifacimento della segnaletica orizzontale ormai sbiadita.

Abbiamo effettuato anche sopralluoghi con il nuovo Comandante della Polizia Locale, che ringrazio per la disponibilità e la sensibilità dimostrate fin dal suo insediamento. In quelle occasioni è stata verificata e condivisa la necessità degli interventi richiesti. Tuttavia, la dotazione economica e le scelte operative dipendono dall’indirizzo politico dell’assessore competente.

Per l’ennesima volta rivolgo un appello – conclude Ruffino – affinché si dia mandato agli uffici di intervenire senza ulteriori rinvii. Diversamente, sarò costretto a chiedere un intervento a S.E. il Prefetto di Ragusa per sollecitare un segnale concreto da parte dell’Amministrazione.

Per queste ragioni ho già predisposto e protocollato un’interrogazione consiliare che sarà discussa in aula. La sicurezza dei cittadini non può più essere trascurata o rimandata”.