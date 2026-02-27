Ragusa – Sabato 28 febbraio 2026, alle ore 20:00, il Centro Commerciale Culturale “Mimì Arezzo” di Ragusa ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna “Melodica 31: La Musica dell’Anima”, un evento che, questa volta, intreccerà scienza e musica in un’esperienza di grande valore. L’ingresso è gratuito.

Protagonista della serata sarà la nutrizionista Elena Guidotti, Omics Based Immunonutrition Specialist, che presenterà il suo nuovo libro StressataMente – A caccia di longevità accompagnata dalla Dr.ssa Annamaria Libertucci, Esperta e referente per il CNR in analisi Lipidomica di Membrana e esperta in microbiota intestinale.

Professionista nel campo della nutrizione personalizzata, Elena Guidotti è specializzata in immunonutrizione e prevenzione, con un approccio scientifico fondato sulle più recenti ricerche in ambito genomico e metabolico.

La sua attività si concentra sulla gestione dello stress, sul supporto del sistema immunitario e sulla promozione della longevità attraverso percorsi nutrizionali su misura, capaci di integrare innovazione scientifica e benessere quotidiano.

A seguire, la serata proseguirà con un concerto per pianoforte a quattro mani che vedrà protagoniste le pianiste Vera Lizzio e Diana Nocchiero, offrendo al pubblico un momento musicale di intensa suggestione, in perfetta sintonia con lo spirito della rassegna.

L’appuntamento si terrà presso il Centro Commerciale Culturale di Via G. Matteotti 61 a Ragusa, con inizio alle ore 20:00.

Un’occasione importante per approfondire i temi della salute e della longevità, sottolineati dall’emozione della musica dal vivo.