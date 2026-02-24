Ragusa – Ragusa e Segrate sono state le città italiane selezionate dal comitato europeo delle Regioni ad ospitare per il progetto TIPS4U – Training and internship programme support for ukrainian municipalities – due rappresentanti istituzionali locali o regionali provenienti dall’Ucraina al fine di promuovere pratiche utili al futuro processo di ricostruzione. “Nel quarto anniversario dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, questa notizia è, a nostro avviso, importante per almeno due ragioni – dichiarano i consiglieri comunali Federico Bennardo, per Ragusa, e Marco Carandina, per Segrate – un’occasione per offrire solidarietà ad un popolo che soffre e, al contempo, un modo per coinvolgere le comunità locali promuovendo iniziative anche economiche”.

I consiglieri comunali fanno entrambi parte del programma Yep (Young elected politicians) in seno al comitato europeo delle Regioni ed hanno coinvolto le rispettive amministrazioni comunali, che ringraziano, candidandole al progetto per poi risultare vincitrici.

L’iniziativa consentirà ai funzionari coinvolti di approfondire le pratiche amministrative locali, la gestione dei progetti europei e i modelli di governance territoriale adottati dalle due realtà italiane. Il programma TIPS4UA mira, infatti, a rafforzare le competenze tecniche e gestionali delle municipalità ucraine attraverso esperienze dirette presso enti locali dell’Unione europea, favorendo la creazione di reti di cooperazione durature.

Segrate risulta strategica per l’insistenza sul territorio di plurime aziende, trasversalmente in settori economici strategici nel contesto della città metropolitana di Milano, dall’altro Ragusa, città siciliana in forte espansione urbanistica in uno scenario che ha coinvolto negli anni imprenditori provenienti anche da Malta, a cui la città è collegata da una linea marittima per poco più di 1 ora di navigazione. “L’accoglienza dei rappresentanti ucraini sarà anche un’occasione di dialogo, scambio culturale e condivisione di buone pratiche amministrative, rafforzando il ruolo delle autonomie locali come protagoniste della cooperazione europea” concludono i consiglieri.