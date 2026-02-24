Modica – Il consigliere comunale Corrado Roccasalvo, esponente di Forza Italia, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla commissione consiliare di appartenenza con un gesto volutamente provocatorio, ma allo stesso tempo coerente con quanto sostenuto dal gruppo di opposizione in aula.

Dichiara Roccasalvo, «In aula, l’opposizione ha dichiarato gravi e ripetute insinuazioni, secondo cui le commissioni consiliari sarebbero illegittime. Di fronte a parole così nette, ho ritenuto doveroso compiere un gesto conseguente, dimettendomi, per verificare se alle accuse sarebbero seguiti comportamenti altrettanto coerenti».

Un gesto che è stato immediatamente seguito anche dal consigliere Giorgio Civello e dalla consigliera Rita Cascino entrambi appartenente al gruppo Voce Libera. A seguito delle dimissioni da consigliere comunale di Michelangelo Aurnia, avvenute nelle settimane scorse la Commissione Bilancio si ritrova oggi composta da un numero esiguo di componenti, solamente 4.

«La domanda che oggi rivolgiamo con chiarezza all’opposizione – prosegue Roccasalvo – è semplice: perché, dopo aver dichiarato pubblicamente che le commissioni sarebbero illegittime, non hanno tratto le conseguenze dimettendosi?

Perché non hanno dato seguito alle loro stesse parole?».

Secondo l’esponente azzurro, quanto accaduto rappresenta l’ennesima dimostrazione di una politica fatta più di proclami che di scelte concrete.

Conclude Roccasalvo «Ancora una volta assistiamo a dichiarazioni forti in aula che restano prive di conseguenze. Noi abbiamo dimostrato che alle parole possono e devono seguire i fatti. Altri, invece, continuano a fermarsi agli annunci, senza assumersi fino in fondo la responsabilità delle proprie affermazioni». Forza Italia ribadisce la necessità di riportare il confronto politico su un piano di serietà, coerenza e rispetto delle istituzioni, nell’interesse esclusivo della città.