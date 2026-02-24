Ragusa – Un silenzio denso, sospeso. Spettatori immobili, rapiti. E un applauso finale scrosciante. Così la Maison GoDoT ha salutato il debutto de “Il Marinaio” di Fernando Pessoa, nuova produzione della Compagnia G.o.D.o.T., che ha emozionato il numeroso pubblico nel primo weekend di programmazione. Lo spettacolo tornerà in scena alla Maison GoDoT il 27 febbraio alle ore 20.30, il 28 febbraio alle ore 19.30 e il 1 marzo alle ore 18.00. Uno spettacolo complesso e raffinato, di rara difficoltà interpretativa, diretto da Vittorio Bonaccorso, che firma una messinscena coraggiosa, affrontando senza compromessi la sfida del “dramma statico in un quadro”.

Sul palco Federica Bisegna, Tiziana Bellassai e Benedetta D’Amato, eccezionali protagoniste di una prova attoriale impegnativa che richiede la capacità di “esserci senza esserci”. La regia di Bonaccorso, elegante, concettuale e profondamente visiva, costruisce un equilibrio fragile e poetico, dove i corpi-aria delle interpreti dialogano con un tempo liquido, quasi immobile, restituendo allo spettatore la sensazione di trovarsi dentro un pensiero, un’eco, un riflesso. Ne “Il Marinaio”, tra le opere più enigmatiche e affascinanti dello scrittore portoghese, tutto si consuma, in una terra intermedia, nello spazio sospeso della veglia e del sogno: tre sorelle vegliano, o forse sognano, una fanciulla misteriosa, mentre il racconto di un marinaio naufrago apre mondi paralleli, memorie immaginate e città oniriche che esistono solo nel desiderio di chi le evoca.

Parole che diventano azione, ricordi che diventano presente, sogni che diventano realtà teatrale in un continuo ribaltamento percettivo, in perfetto spirito pessoano. “Questo testo è un viaggio dentro l’invisibile – raccontano i direttori artistici Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso – Affrontarlo significava misurarsi con un teatro che non concede appigli, che chiede all’attore di annullarsi e allo spettatore di abbandonarsi. Siamo orgogliosi del lavoro fatto: ci siamo confrontati con una sfida enorme e il pubblico ci ha restituito un’emozione autentica e profonda, insieme a significative parole di stima”. Costumi a cura di Federica Bisegna.

La 20ª edizione di “Palchi Diversi” ha il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Comune di Ragusa, di Enjoy Barocco. Per info e prenotazioni è possibile contattare, anche su whatsapp, i numeri 3282553313, 3393130315, 3291421719, 3384920769