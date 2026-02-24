Con l’approvazione del Decreto Milleproroghe 2026 alla Camera, il quadro delle agevolazioni per le imprese si fa più chiaro, ma anche più selettivo. Se da un lato cade il supporto diretto all’autoimprenditorialità, dall’altro il Governo conferma il sostegno ai datori di lavoro che puntano su categorie svantaggiate, pur introducendo paletti più rigidi sulla percentuale di sgravio.
Ecco le tre direttrici principali su cui potranno muoversi le aziende nei prossimi mesi:
1. Bonus Giovani: sgravio al 70% e scadenza ad aprile
L’incentivo per l’assunzione di lavoratori under 35 che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato riceve una proroga “tecnica”.
- La durata: Lo sgravio è applicabile solo per i contratti siglati entro il 30 aprile 2026.
- Il taglio: Per chi assume quest’anno, l’esonero contributivo scende dal 100% al 70% qualora il nuovo dipendente vada a sostituire una risorsa uscente. Il tetto massimo del bonus è fissato a 500 euro mensili, ma sale a 650 euro non solo nel Mezzogiorno, ma anche in Marche e Umbria.
2. Bonus Donne: confermata la soglia dei 650 euro
Resta solido l’incentivo per l’occupazione femminile, che prevede un esonero contributivo totale (100%) fino a un massimo di 650 euro al mese. Per accedervi, le lavoratrici devono rispondere a specifici requisiti di “svantaggio”:
- Sud Italia: Disoccupazione regolare da almeno 6 mesi.
- Centro-Nord: Assenza di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
3. Bonus ZES Unica (Mezzogiorno): focus sulle micro-imprese
Confermato l’aiuto per le aziende con meno di 10 dipendenti che operano nelle regioni del Sud. Anche in questo caso, la misura è blindata con una scadenza a breve termine:
- Termine: Valido per assunzioni entro il 30 aprile 2026.
- Target: L’agevolazione riguarda l’inserimento di lavoratori under 35 residenti al Sud e disoccupati da almeno un biennio. Lo sgravio, in linea con le nuove direttive di bilancio, è stato rimodulato al 70% nella maggior parte dei casi d’uso.
Tabella riassuntiva Incentivi 2026
|Misura
|Scadenza Contratti
|Percentuale Sgravio
|Massimale Mensile
|Giovani Under 35
|30 Aprile 2026
|70% (100% in casi specifici)
|500 € (650 € al Sud/Marche/Umbria)
|Donne Svantaggiate
|31 Dicembre 2026
|100%
|650 €
|ZES Unica Sud
|30 Aprile 2026
|70%
|650 €
Il consiglio per le imprese: Data la scadenza imminente del 30 aprile per i Bonus Giovani e ZES, le aziende che hanno in programma nuovi inserimenti dovrebbero accelerare le procedure di contrattualizzazione per non perdere l’accesso ai benefici prima della “serrata” primaverile.
Lascia un commento