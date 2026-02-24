Ultime battute per usufruire del Bonus Voli, la misura della Regione Siciliana introdotta per contrastare il caro-voli e garantire il diritto alla mobilità dei residenti. C’è tempo solo fino a venerdì 28 febbraio 2026 per inoltrare le richieste relative ai viaggi effettuati, una scadenza da non mancare per chi si sposta frequentemente verso il resto d’Italia per studio o lavoro.
Chi può ottenere lo sconto?
L’agevolazione è riservata esclusivamente ai cittadini residenti in Sicilia e si applica a tutti i collegamenti aerei nazionali operati da e verso gli scali dell’Isola. Il sistema prevede due fasce di rimborso:
- Sconto base del 25%: Spetta a tutti i residenti, con un tetto massimo di rimborso fissato a 75 euro per biglietto (sia sola andata che A/R).
- Sconto potenziato al 50%: Riservato alle categorie prioritarie, ovvero studenti, persone con disabilità (pari o superiore al 67%) e nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro.
Numeri record e proroga della misura
L’iniziativa ha riscosso un successo senza precedenti: nel solo 2025, la piattaforma ha gestito oltre 1,3 milioni di istanze, spingendo la Regione a posticipare la chiusura della misura (inizialmente prevista per fine dicembre) fino a fine febbraio 2026. Resta però un vincolo temporale importante: la domanda deve essere inviata obbligatoriamente entro 30 giorni dalla data in cui si è volato.
Come inviare la richiesta: la procedura online
Il rimborso non è immediato al momento dell’acquisto (salvo rari accordi diretti con specifici vettori), ma avviene tramite la piattaforma SiciliaPei. Ecco i passaggi:
- Identità Digitale: Accesso tramite SPID o CIE.
- Dati del volo: Inserimento del codice del biglietto, della tratta e caricamento della ricevuta di acquisto.
- Documentazione extra: Per chi richiede lo sconto del 50%, è necessario allegare l’attestazione ISEE o il certificato di disabilità.
- IBAN: Inserimento del conto corrente su cui ricevere l’accredito, che avviene solitamente tra i 15 e i 60 giorni dopo l’approvazione.
Non solo aerei: le altre tutele per il viaggio
Oltre al bonus voli, restano attive altre agevolazioni per il trasporto dei siciliani:
- Isole Minori: Tariffe agevolate per i residenti sui collegamenti via mare (aliscafi e traghetti).
- Trasporto Pubblico: Detrazione fiscale del 19% (fino a 250 euro) sugli abbonamenti per bus e treni, con integrazioni regionali specifiche per gli studenti pendolari.
