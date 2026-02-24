Ultime battute per usufruire del Bonus Voli, la misura della Regione Siciliana introdotta per contrastare il caro-voli e garantire il diritto alla mobilità dei residenti. C’è tempo solo fino a venerdì 28 febbraio 2026 per inoltrare le richieste relative ai viaggi effettuati, una scadenza da non mancare per chi si sposta frequentemente verso il resto d’Italia per studio o lavoro.

Chi può ottenere lo sconto?

L’agevolazione è riservata esclusivamente ai cittadini residenti in Sicilia e si applica a tutti i collegamenti aerei nazionali operati da e verso gli scali dell’Isola. Il sistema prevede due fasce di rimborso:

Sconto base del 25%: Spetta a tutti i residenti, con un tetto massimo di rimborso fissato a 75 euro per biglietto (sia sola andata che A/R).

Spetta a tutti i residenti, con un tetto massimo di rimborso fissato a per biglietto (sia sola andata che A/R). Sconto potenziato al 50%: Riservato alle categorie prioritarie, ovvero studenti, persone con disabilità (pari o superiore al 67%) e nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro.

Numeri record e proroga della misura

L’iniziativa ha riscosso un successo senza precedenti: nel solo 2025, la piattaforma ha gestito oltre 1,3 milioni di istanze, spingendo la Regione a posticipare la chiusura della misura (inizialmente prevista per fine dicembre) fino a fine febbraio 2026. Resta però un vincolo temporale importante: la domanda deve essere inviata obbligatoriamente entro 30 giorni dalla data in cui si è volato.

Come inviare la richiesta: la procedura online

Il rimborso non è immediato al momento dell’acquisto (salvo rari accordi diretti con specifici vettori), ma avviene tramite la piattaforma SiciliaPei. Ecco i passaggi:

Identità Digitale: Accesso tramite SPID o CIE. Dati del volo: Inserimento del codice del biglietto, della tratta e caricamento della ricevuta di acquisto. Documentazione extra: Per chi richiede lo sconto del 50%, è necessario allegare l’attestazione ISEE o il certificato di disabilità. IBAN: Inserimento del conto corrente su cui ricevere l’accredito, che avviene solitamente tra i 15 e i 60 giorni dopo l’approvazione.

Non solo aerei: le altre tutele per il viaggio

Oltre al bonus voli, restano attive altre agevolazioni per il trasporto dei siciliani: