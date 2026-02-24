Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a un nuovo stanziamento destinato a mitigare il peso delle bollette elettriche per circa 2,64 milioni di nuclei familiari. La misura cardine è un contributo straordinario di 115 euro, pensato per rafforzare la rete di protezione attorno alle fasce più deboli della popolazione in un contesto di prezzi energetici ancora instabili.

Requisiti e soglie ISEE: chi rientra nel beneficio

Il nuovo aiuto non è universale, ma è riservato esclusivamente ai cosiddetti “clienti vulnerabili”. I parametri per l’accesso sono legati all’indicatore della situazione economica equivalente:

Fino a 3 figli a carico: ISEE annuo entro i 9.796 euro .

ISEE annuo entro i . Almeno 4 figli a carico: ISEE annuo entro i 20.000 euro.

Inizialmente l’ipotesi era di estendere la platea fino a 25.000 euro di reddito, ma la necessità di rendere l’importo più consistente ha spinto l’esecutivo a restringere il campo d’azione, privilegiando la povertà energetica estrema.

Come funziona il meccanismo dei 315 euro

Secondo quanto dichiarato dalla Presidenza del Consiglio, il bonus di 115 euro è cumulabile con lo sconto sociale ordinario già previsto per queste famiglie (pari mediamente a circa 200 euro). La somma delle due misure porterebbe il risparmio complessivo a un massimo teorico di 315 euro per l’anno 2026.

L’erogazione è automatica: non è necessario presentare alcuna domanda. Sarà l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) a coordinare lo sconto direttamente in bolletta, una volta definiti i tempi tecnici con apposita delibera.

La fascia intermedia: lo “sconto volontario” di 60 euro

Per le famiglie con ISEE fino a 25.000 euro — escluse dal bonus base — il decreto introduce una novità: la possibilità di uno sconto volontario di almeno 60 euro offerto direttamente dai venditori di energia. Questa misura, tuttavia, non è obbligatoria per le compagnie, lasciando incertezza sull’effettiva applicazione su larga scala.

Lo scontro politico e i dubbi delle associazioni

Nonostante l’ottimismo del Ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin, che stima un abbattimento dei costi in bolletta vicino al 50% per i più fragili, il provvedimento è finito nel mirino delle opposizioni e dei consumatori.