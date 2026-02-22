Pochi giorni fa il mondo dello spettacolo ha perso uno dei volti più amati di Grey’s Anatomy: Eric Dane, il carismatico dottor Mark Sloan, è mancato il 19 febbraio 2026 a soli 53 anni, dopo una durissima battaglia contro la SLA (sclerosi laterale amiotrofica).

Ma non è la malattia a dominare le cronache in queste ore. È il suo ultimo messaggio, registrato mesi prima della fine e diffuso postumo da Netflix nello speciale Famous Last Words. Un video-testamento rivolto direttamente alle sue due figlie adolescenti, Billie (15 anni) e Georgia (14 anni), nate dal matrimonio con l’attrice Rebecca Gayheart.

Le parole di Eric Dane arrivano dritte al cuore e stanno diventando virali in tutto il mondo: migliaia di condivisioni su Instagram, TikTok, Facebook e X, con fan in lacrime che scrivono “questo mi ha spezzato” e “un insegnamento per tutti noi”.

“Billie e Georgia, queste parole sono per voi”

Inizia così, con la voce rotta dall’emozione, rivolgendosi alle figlie dopo aver ripercorso la sua vita: gli anni di dipendenza superati, il divorzio, la malattia che gli ha rubato il corpo ma non lo spirito.

Poi arriva il cuore del messaggio:

“Spero di avervi dimostrato che si può affrontare qualsiasi cosa, si può affrontare la fine dei propri giorni, si può affrontare l’inferno con dignità. Lottate, ragazze, e tenete alta la testa. Billie e Georgia, voi siete il mio cuore, siete il mio tutto. Buonanotte. Vi amo.”

Non solo amore: Eric lascia anche quattro lezioni apprese dalla SLA, che ha definito “un insegnamento crudele ma vero”:

Vivete ora. Non rimandate, non rimpiangete. Innamoratevi. Di qualcuno, di voi stesse, di un sogno. Lottate fino all’ultimo respiro. Non arrendetevi mai. Siate le donne che siete destinate a essere.

Un testamento di forza e tenerezza che ha fatto piangere milioni di persone. Su Reddit e TikTok girano estratti del video con milioni di visualizzazioni: “Applicatelo alla vostra vita”, scrivono in tanti.

La GoFundMe per le figlie: amici e fan si mobilitano

Subito dopo la notizia della morte, amici stretti della famiglia hanno lanciato una raccolta fondi su GoFundMe (“In Honor of Eric Dane”) per garantire un futuro sereno a Billie e Georgia: spese per studi, casa, stabilità. L’obiettivo è 250.000 dollari e in poche ore ha già raccolto migliaia di donazioni da tutto il mondo.

Il messaggio della campagna:

“Eric ha lasciato dietro di sé una moglie devota e due figlie adolescenti che erano il centro del suo universo. Aiutiamole in questo momento difficilissimo.”