Modica – Una gara a reti bianche in cui non sono mancate le emozioni, lo 0-0 tra Fc Vittoria e Modica Calcio porta la firma delle difese che hanno avuto la meglio sui reparti avanzati e che mettono i rossoblù sempre più in testa a questo campionato che volge al termine, i biancorossi continuano la loro corsa mantenendo il secondo posto in classifica.

Il primo tempo che mostra subito un canovaccio di forte equilibrio tra le due formazioni che quando sono in possesso palla comunque non cercano il fraseggio ma le vie verticali per portare il pallone nell’area avversaria. Al 7’ è Torres ad avvicinarsi dalle parti di Malandrino ma dopo un paio di dribiling viene fermato da Sferrazza prima di poter arrivare al tiro. Al 23’ è l’ex Cacciola ad impensierire Romano con un tiro cross che costringe l’argentino agli straordinari. Sul ribaltamento di fronte bel fraseggio tra Asero e Torres con l’attaccante che non riesce ad indirizzare bene il tiro. L’occasione più ghiotta arriva sui piedi di Solomon poco più tardi, il centrocampista da buona posizione però spara alle stelle.

Nella ripresa lo spartito non cambia pur cambiando gli interpreti scelti dai due allenatori. Al 5’ è Bonanno a provarci con un tiro da fuori che finisce di poco a lato. Al 12’ l’occasione più ghiotta per i rossoblù con Torres che prova la botta da fuori ma il tiro si stampa sulla traversa e finisce fuori. Il Vittoria prova a farsi vedere dalle parti di Romano con le incursioni di Lucarelli e Arcidiacono ma non riescono mai ad impensierire seriamente il portiere ospite. Al 32’ è un’acrobazia di Bonanno a dare l’illusione del gol ma il risultato non cambia. Il finale è scevro di vere emozioni in attesa che l’arbitro faccia sentire a tutto lo stadio il triplice fischio e decreti il pareggio a reti inviolate.

FC VITTORIA – MODICA CALCIO 0-0

Fc Vittoria: Malandrino, Lo Pizzo, Leggio, Bossa, Sferrazza, Zappala, Lucarelli, Solomon, Cacciola, Cocimano, Russotto. Panchina: Di Carlo, Mazza, Awuah, Arcidiacono, Catanzaro, Simola, La Mantia, Marino, Giordano. Allenatore: Antonio Figliomeni.

Modica Calcio: Romano, Parisi, Valenca, Sessa, Asero, Brugaletta S., Sangare, Intzidis, Cappello, Torres, Bonanno. Panchina: Truppo, Incatasciato, Belluso, Savasta, Alioto, Sclafani, Spadaro, Federico, Fravola. Allenatore: Filippo Raciti.

Ammoniti: Bossa, Sferrazza (V), Sangare, Valenca (M)