E’ in corso sul vulcano Stromboli in corso un’attività effusiva da tracimazione lavica dalla bocca N2 dell’area craterica Nord che produce un modesto e lento flusso lavico cui fronti si attestano nella parte alta della Sciara del Fuoco.
Il fenomeno è osservato dalle 19:10 di ieri dalla rete di monitoraggio dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania. Continua l’attività esplosiva ordinaria in entrambe le aree crateriche Nord e Centro-Sud, con frequenza ed intensità a regime variabile.
