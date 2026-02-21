Ragusa – In questi giorni le reliquie di Sant’Antonio di Padova, presenti da sabato scorso nella Diocesi di Ragusa, hanno attraversato luoghi di sofferenza e speranza portando un messaggio di vicinanza spirituale ai pazienti, ai familiari e al personale sanitario del territorio di Vittoria e della diocesi. Particolare rilievo ha assunto il tour pastorale svolto presso le strutture sanitarie, momento che ha rappresentato uno dei passaggi più emozionanti delle celebrazioni promosse dalla Diocesi di Ragusa.

Le reliquie hanno fatto visita ai degenti e alle persone impossibilitate a partecipare ai momenti comunitari, raggiungendo le residenze per anziani, le abitazioni dei malati e gli ospedali del territorio. Un gesto che ha voluto testimoniare attenzione concreta verso le fragilità e rafforzare il legame tra fede e prossimità umana.

In particolare, la presenza del busto reliquiario è stata accolta con grande partecipazione all’interno dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, dell’Ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa e dell’Ospedale Guzzardi di Vittoria, dove il passaggio delle reliquie ha rappresentato un momento di conforto spirituale condiviso da pazienti, familiari e operatori sanitari. Fra gli ultimi appuntamenti, quello di stamattina presso le Suore del Sacro Cuore di Ragusa dove erano presenti molti anziani.

Nei giorni scorsi, l’accoglienza delle reliquie aveva già dato avvio a un intenso programma di celebrazioni religiose con la Messa solenne, il pellegrinaggio per le vie cittadine, la benedizione del pane di Sant’Antonio e momenti di preghiera comunitaria che hanno coinvolto numerosi fedeli.

Il programma prosegue questa sera con una preghiera animata dai giovani a partire dalle 23, che si protrarrà fino all’1 di notte, segno di una devozione che unisce le nuove generazioni alla tradizione religiosa.

Le celebrazioni si concluderanno nella giornata di domani con le Messe previste alle 9, alle 10 e alle 18.30, appuntamenti che chiuderanno il calendario dei momenti di preghiera legati alla presenza delle reliquie in città.