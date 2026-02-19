Belpasso – Ennesimo incidente mortale in Sicilia. A perdere la vita Michael Duse, giovane 24enne di Misterbianco. L’incidente che ha coinvolto un’auto e due moto, una Yamaha e una Suzuky, è avvenuto sulla rotonda dello svincolo Palazzolo in direzione Catania nel territorio di Belpasso (CT). Ferito anche un altro centauro, trasferito in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica del brutto incidente, i mezzi coinvolti si sarebbero scontrati, per cause in fase di accertamento, sulla rotonda all’altezza dello svincolo Palazzolo in direzione Catania, fuori dall’asse della SS 121. Ad avere la peggio i due centauri, uno morto e l’altro trasferito in codice rosso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Per quanto riguarda le occupanti dell’auto, una donna e la figlia, sono state trasferite in ospedale a Paternò per accertamenti ma non avrebbero riportato gravi ferite in seguito allo scontro.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i carabinieri della stazione di Paternò e di Belpasso per i soccorsi e i rilievi del caso per ricostruire la dinamica della vicenda. In corso di accertamento la dinamica dell’incidente.