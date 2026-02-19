Ragusa – Nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES 2021-2027), l’ASP di Ragusa – come previsto dalla linea progettuale “Il genere al centro della cura” – sta dando piena attuazione al potenziamento strutturale, tecnologico, formativo e assistenziale dei Consultori Familiari della provincia, con particolare attenzione alla salute della donna nelle diverse fasi della vita.

In particolare, l’intervento riguardante il potenziamento tecnologico, pari a 328 mila euro, punta a migliorare qualità e la tempestività delle prestazioni rivolte a donne, coppie e famiglie, potenziando le capacità diagnostiche dei servizi territoriali e riducendo il ricorso alle strutture ospedaliere per le attività di primo livello.

Tra le principali azioni già realizzate, rientra l’acquisizione di cinque ecografi di ultima generazione per esami prenatali e ginecologici, già consegnati ai Consultori di Comiso, Vittoria, Santa Croce Camerina, Modica e Ispica. Le nuove apparecchiature consentono il monitoraggio della gravidanza fisiologica e l’esecuzione di controlli ginecologici di base, con evidenti benefici in termini di prossimità delle cure e riduzione dei tempi di attesa.

Presso il Consultorio di via Falcone, a Ragusa, è stato installato un nuovo colposcopio digitale, strumento essenziale per gli esami di secondo livello dello screening della cervice uterina e utile per la diagnosi precoce di lesioni precancerose nei casi di Pap test o HPV test anomali. Lo stesso Consultorio si è dotato di un apparecchio che dismette ossigeno iperbarico ed acido ialuronico, specializzato per trattamenti non invasivi del pavimento pelvico.

Il progetto ha previsto inoltre la fornitura di cinque sterilizzatrici e cinque termosaldatrici per i Consultori di Vittoria, Santa Croce Camerina, Modica, Ispica e Scicli, dotazioni fondamentali per garantire elevati standard di sterilizzazione, sicurezza e tracciabilità nelle attività ambulatoriali.

Per la responsabile della linea progettuale, dottoressa Nunziata Pace, il potenziamento tecnologico rappresenta “un investimento per elevare il livello dei servizi offerti ai cittadini, in particolare alle donne che afferiscono ai Consultori, migliorando significativamente l’efficacia delle cure mediche e la soddisfazione delle pazienti”.

“L’obiettivo – aggiunge il Direttore generale Giuseppe Drago – è offrire alle donne e alle famiglie percorsi sempre più tempestivi, sicuri e accessibili, valorizzando il ruolo strategico del territorio nella prevenzione e nella presa in carico”.