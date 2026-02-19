Acate – L’incontro, che si è svolto in un clima di grande cordialità, è stato un importante momento di confronto istituzionale. Il Sindaco Fidone, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità acatese, ha rivolto al dottor Fazzino i migliori auguri di buon lavoro per l’importante incarico che ha recentemente assunto alla guida della Questura iblea.

“La visita del Questore Fazzino – dice Fidone – è per me e per la nostra città un segnale di grande attenzione. A lui va il benvenuto della comunità di Acate e l’augurio di un proficuo lavoro. Desidero ringraziarlo per la sua disponibilità al dialogo e alla collaborazione.”

Durante il colloquio, al centro del quale vi è stato il tema della sicurezza urbana, Fidone ha voluto esprimere la sua profonda gratitudine e quella della città non solo al Questore, ma, per suo tramite, all’intera Polizia di Stato e a tutte le Forze dell’Ordine che quotidianamente operano sul territorio. Il primo cittadino ha sottolineato “lo straordinario impegno, la dedizione e il sacrificio con cui donne e uomini in divisa lavorano ogni giorno per garantire la legalità e la sicurezza dei cittadini, spesso in condizioni di complessità e carenza di organico”.

Sul tavolo sono state affrontate le principali problematiche legate alla sicurezza del territorio comunale di Acate, in un’ottica di piena sinergia tra le istituzioni. Il Sindaco Fidone ha ribadito la piena disponibilità dell’Amministrazione a fare la propria parte, rafforzando quel patto di collaborazione tra Comune e Forze dell’Ordine che rappresenta un pilastro fondamentale per interventi efficaci e condivisi.

“Solo attraverso una sinergia costante e un raccordo operativo tra le forze dello Stato e l’Amministrazione locale – ha concluso Fidone – possiamo rispondere in maniera adeguata alle esigenze di sicurezza espresse dai cittadini. Il confronto di oggi va in questa direzione e getta le basi per un rapporto di proficua collaborazione futura.”