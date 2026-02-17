La Legge di Bilancio 2026 riapre ufficialmente i termini per la pace fiscale. Con l’introduzione della Rottamazione-quinquies, famiglie e imprese hanno ora un binario privilegiato per chiudere i conti con il Fisco, eliminando sanzioni e interessi accumulati in oltre vent’anni. La vera novità, tuttavia, non è solo lo sconto, ma la protezione legale immediata che scatta al momento della richiesta.

La protezione immediata: perché conviene muoversi subito

Uno dei punti di forza della nuova norma è l’effetto “paracadute” derivante dalla semplice presentazione dell’istanza telematica. Appena inviata la domanda (entro il termine del 30 aprile 2026), il contribuente ottiene benefici istantanei:

Stop alle procedure: Vengono congelati i termini di prescrizione e decadenza.

Vengono congelati i termini di prescrizione e decadenza. Blocco cautelare: L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non potrà iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche .

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non potrà iscrivere nuovi . Scudo esecutivo: Le procedure di pignoramento già avviate si sospendono (a meno che non sia già avvenuto con successo il primo incanto).

Le procedure di pignoramento già avviate si sospendono (a meno che non sia già avvenuto con successo il primo incanto). Operatività aziendale: I debiti rottamati non bloccano più il rilascio del DURC, permettendo alle imprese di partecipare a gare e ricevere pagamenti.

Il perimetro della sanatoria: cosa si può rottamare?

Il beneficio riguarda i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Nello specifico, rientrano:

Tasse non pagate emerse da dichiarazioni, liquidazioni automatiche e controlli formali.

emerse da dichiarazioni, liquidazioni automatiche e controlli formali. Contributi previdenziali INPS (esclusi quelli derivanti da accertamenti).

Il risparmio è netto: si paga esclusivamente la quota capitale e le spese vive (notifica ed esecuzione), azzerando sanzioni, interessi di mora e l’aggio della riscossione.

Piano di rientro: fino a 10 anni per pagare

Per chi non può saldare il debito in un’unica soluzione (scadenza 31 luglio 2026), il legislatore ha previsto una dilazione estremamente lunga:

Rateizzazione: Fino a un massimo di 54 rate bimestrali .

Fino a un massimo di . Orizzonte temporale: Il piano può estendersi fino al 2035 .

Il piano può estendersi fino al . Costi: In caso di rate, si applica un interesse annuo del 4%. Le rate non possono essere inferiori a 100 euro.

Entro il 30 giugno 2026, l’AdER invierà a ciascun aderente il prospetto di liquidazione con il dettaglio delle somme e le date dei versamenti.

Attenzione alla decadenza: i nuovi paletti

La flessibilità non deve trarre in inganno. Il beneficio decade irrimediabilmente se:

Si omette il versamento dell’unica rata (luglio 2026). Si saltano due rate (anche non consecutive) nel piano dilazionato. Non si paga l’ultima rata del piano. In questi casi, quanto già versato verrà trattenuto a titolo di acconto e il debito tornerà al suo valore originario, comprensivo di tutte le sanzioni rimosse.

Strategia consigliata: l’analisi preventiva

Con il portale telematico previsto in apertura già a gennaio, il consiglio per i contribuenti è di non attendere la scadenza di aprile. È fondamentale procedere subito con un’analisi dell’estratto di ruolo per: