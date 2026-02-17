Comiso – Eccellenze comisane a Sanremo. Giovani che hanno scommesso su se stessi e che portano alto il nome della città di Comiso. “Un piacere vedere che l’impegno e la passione pagano”. Lo annuncia con una dichiarazioni il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari.

“Si tratta di Salvatore Mari, Daniele Mezzasalma e Brahim Mrad, pizzaioli di tre rinomate pizzerie di Comiso e di Flavia Nigita, massaggiatrice professionista. Mari e Mezzasalma hanno realizzato un brand con un mulino locale e grazie a questa operazione di marketing hanno spiccato il volo tanto da essere presenti all’ Isola Sanremo dal 25 al 27 febbraio. Brahim Mrad invece, parteciperà per la terza volta e sarà presente al “salotto delle celebrità” dal 24 al 28 febbraio. Infine, Flavia Nigita che già nel 2024 aveva partecipato e che ora, raggiunto il livello professionale, è stata riconfermata come massaggiatrice.

“Alla base – commenta il sindaco- c’è un duro e appassionato lavoro di 4 giovani che hanno scommesso su se stessi, riuscendo a conquistare il palato di molti frequentatori dei loro locali. Esattamente come Flavia che, dopo anni di preparazione ha raggiunto il suo obiettivo. Questi giovani vanno premiati sempre e non solo perchè portano alto il nome della nostra città fino a Sanremo, ma soprattutto perchè si sono messi in gioco. A nome mio dunque, e di tutta la mia Giunta, un plauso, un incoraggiamento ad andare sempre avanti e un in bocca al lupo”.