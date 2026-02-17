Le famiglie italiane si preparano a ricevere la mensilità di febbraio 2026 dell’Assegno Unico e Universale (AUU), che quest’anno porta con sé novità significative sul fronte degli importi e delle soglie di reddito. Grazie alla rivalutazione annuale dell’1,4% legata all’inflazione, l’assegno diventa leggermente più pesante, offrendo un piccolo aiuto extra contro il carovita.

Calendario: le date degli accrediti

L’INPS ha confermato che per le domande già in corso e che non hanno subito variazioni, i pagamenti verranno effettuati nelle seguenti giornate:

19 e 20 febbraio: per la maggior parte dei beneficiari.

per la maggior parte dei beneficiari. Ultima settimana del mese: per chi ha presentato una nuova domanda o ha apportato modifiche recenti al nucleo familiare.

La nuova tabella degli importi 2026

L’adeguamento ISTAT ha ritoccato sia le quote spettanti che le fasce ISEE. Ecco i nuovi riferimenti per i figli minorenni:

Fascia ISEE 2026 Importo base per figlio Fino a 17.468,51 € 203,80 € Fascia intermedia Quota decrescente Oltre 46.582,71 € (o senza ISEE) 58,30 €

Per i figli maggiorenni (18-21 anni), gli importi variano ora tra un massimo di 99,10 € e un minimo di 29,10 €. Gli arretrati relativi alla rivalutazione di gennaio saranno invece corrisposti con il conguaglio di marzo.

Maggiorazioni: chi riceve di più?

Alcuni bonus aggiuntivi vengono calcolati automaticamente dall’INPS in base alla composizione del nucleo:

Bambini sotto l’anno di età: aumento del 50% dell’importo base.

aumento del dell’importo base. Nuclei numerosi (3+ figli): per i bambini tra 1 e 3 anni è prevista una maggiorazione del 50% (con ISEE entro la soglia massima).

per i bambini tra 1 e 3 anni è prevista una maggiorazione del (con ISEE entro la soglia massima). Quattro o più figli: confermata la maggiorazione forfettaria di 150 € mensili per l’intero nucleo.

confermata la maggiorazione forfettaria di mensili per l’intero nucleo. Genitori lavoratori: se entrambi percepiscono reddito da lavoro, spetta un bonus fino a circa 34,90 € per ogni figlio minorenne.

ISEE 2026: il nodo della scadenza di marzo

Questo è l’ultimo mese in cui l’importo viene calcolato sulla base del vecchio ISEE 2025. Dal prossimo mese cambieranno le regole:

Da marzo 2026: l’INPS utilizzerà esclusivamente il nuovo ISEE per prestazioni familiari, che prevede franchigie più alte per la casa di abitazione (fino a 120.000 € nelle città metropolitane). Rischio importo minimo: chi non aggiorna la DSU entro fine febbraio riceverà, da marzo, solo la quota minima di 58,30 €. Recupero arretrati: c’è tempo fino al 30 giugno 2026 per presentare il nuovo ISEE e ottenere il ricalcolo con gli arretrati a partire da marzo.