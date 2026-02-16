Non c’è tregua per la Sicilia. Nonostante le schiarite previste per la serata di oggi, lunedì 16 febbraio, si tratta solo di una breve parentesi: una nuova e violenta perturbazione atlantica è già alle porte, pronta a sferzare l’Isola con venti che sfioreranno forza d’uragano.
Previsioni meteo per oggi e domani: venti pronti alla burrasca
Dopo le residue piogge di stamane sui settori settentrionali e nel Messinese, il tempo volge verso un temporaneo miglioramento. Tuttavia, la pressione è in rapido calo:
- Dalla serata odierna: I venti di Ponente subiranno un deciso rinforzo, raggiungendo intensità di burrasca forte sul Tirreno e nello Stretto di Sicilia.
- Martedì 17: Una perturbazione “mordi e fuggi” attraverserà la regione. Le piogge bagneranno ancora una volta i versanti tirrenici e orientali, ma il vero pericolo sarà rappresentato dal vento. Sono previste raffiche turbolente che potrebbero superare la soglia critica dei 90-100 km/h tra il basso Tirreno, il Messinese e il Sud-Est della Sicilia.
Mareggiate e condizioni marine estreme
La situazione marittima si preannuncia proibitiva per la navigazione e per le infrastrutture costiere:
- Stato del mare: Il Tirreno e lo Stretto di Sicilia passeranno da molto mossi a molto agitati.
- Picco notturno: Durante la notte di martedì, il Tirreno risulterà “incattivito” dalla ventilazione occidentale, con onde alte e mareggiate persistenti sui litorali esposti.
La tendenza: tregua a metà settimana, poi arriva l’Artico
Dopo il passaggio del fronte ventoso, mercoledì e giovedì regaleranno una pausa con tempo discreto e schiarite su gran parte dell’Isola. Ma la vera svolta stagionale è attesa per il weekend:
- Venerdì 20: Una discesa di aria artica colpirà la Sicilia, portando un crollo termico verticale e il ritorno delle precipitazioni.
- Fine settimana: Il weekend si preannuncia invernale, con piogge sparse e la possibilità di nevicate a quote interessanti sui rilievi.
