Comiso – Predisposto un piano di intervento per il ripristino del manto stradale dopo le avverse condizioni climatiche di questi ultimi due mesi di piogge intense. “Siamo consapevoli delle condizioni e per questo abbiamo previsto un piano in tre fasi”. Lo annuncia con una dichiarazione l’assessore Giovanni Assenza.

“Le condizioni climatiche degli ultimi mesi, – aggiunge l’assessore di Comiso – caratterizzate da frequenti e copiose precipitazioni, hanno aggravato una situazione già delicata, incidendo sulla tenuta del manto stradale e determinando la formazione di buche e avvallamenti in diverse arterie urbane e nella frazione determinando diffuse criticità – spiega Assenza – . In particolare, i fenomeni di ruscellamento superficiale e di infiltrazione delle acque meteoriche negli strati di fondazione della pavimentazione hanno compromesso localmente la coesione del conglomerato bituminoso, favorendo la formazione di buche e avvallamenti in diverse vie cittadine.

Al fine di garantire la sicurezza della circolazione e il ripristino delle ordinarie condizioni di percorribilità, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con gli uffici preposti e con il dirigente ing. Giuseppe Saddemi, ha predisposto un piano di intervento articolato in tre step, che sarà attuato compatibilmente con l’evoluzione delle condizioni meteorologiche:

Interventi immediati di messain sicurezza: già nell’immediato si procederà alla rimozione delle situazioni di maggiore pericolo, attraverso interventi tempestivi volti a tutelare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;

Ripristino diffuso delle buche: non appena le condizioni climatiche lo consentiranno, si procederà alla copertura e alla sistemazione di tutte le buche presenti sia nel centro urbano sia nella frazione, con un’azione capillare estesa all’intero territorio;

Rifacimento del manto stradale sulle arterie principali: nel periodo primaverile ed estivo si darà avvio a interventi di manutenzione straordinaria mediante il rifacimento dell’intera carreggiata nelle strade maggiormente transitate, al fine di garantire un miglioramento strutturale più duraturo ed efficace.

L’Amministrazione – conclude Giovanni Assenza – si scusa per i disagi arrecati e assicura il massimo impegno per restituire condizioni di piena sicurezza e decoro alla viabilità cittadina, confidando nella collaborazione della cittadinanza e nelle puntuali segnalazioni, fondamentali per un monitoraggio costante del territorio e ringrazia gli uffici per la loro professionalità e il lavoro svolto”.