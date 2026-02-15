Giarratana – Giarratana ha inaugurato con entusiasmo uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: il Carnevale Giarratanese 2026, promosso dal Comune di Giarratana e dal Comitato Cerretanum, con il sostegno del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. La prima giornata, svoltasi ieri, sabato 14 febbraio, ha registrato una partecipazione vivace e un riscontro più che positivo, confermando ancora una volta quanto il Carnevale sia un elemento identitario e profondamente radicato nella vita culturale e sociale della comunità.

Fin dal raduno in piazza 13 Ottobre 1902, gruppi mascherati, famiglie, associazioni e visitatori hanno animato il centro storico, dando vita a una sfilata colorata e coinvolgente che ha attraversato le principali vie del paese. La serata è poi proseguita con l’esibizione dei gruppi mascherati e il dj set di Simone Sampietro e Andryax, che ha trasformato la piazza in un grande spazio di festa condivisa.

Dopo l’ottimo avvio, Giarratana si prepara ora alla seconda giornata, in programma oggi, domenica 15 febbraio. Il programma ricalca lo schema della giornata inaugurale: raduno alle 16.00 e partenza della sfilata alle 17.00, con il corteo che tornerà a riempire di musica e colori le vie del paese. La piazza sarà nuovamente il cuore pulsante della festa: alle 21.00 è prevista l’esibizione dei gruppi mascherati, seguita alle 22.00 dal Carnival Trash con Michele Ricca, Simone Pelligra e Julio Vox, uno degli appuntamenti più attesi soprattutto dal pubblico giovane.

Il Carnevale Giarratanese 2026, fotografato da Gianluca Ferraro, si conferma così un evento di grande partecipazione collettiva, reso possibile grazie alla sinergia tra istituzioni, associazioni e cittadini. Un momento di creatività, tradizione e leggerezza che continua a valorizzare il territorio e ad attrarre visitatori da tutta la provincia.