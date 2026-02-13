Vittoria – Tragedia nella serata di oggi nel centro storico di Vittoria. Secondo le prime informazioni intorno alle 20:30, un uomo è stato trovato privo di sensi, riverso a terra, all’incrocio tra via Palestro e via La Marmora, proprio dinanzi alla chiesa di San Vincenzo de’ Paoli.



La vittima, identificata in Giovanni Nicosia, 47 anni, sarebbe stata colpita da un infarto fulminante mentre si trovava alla guida della propria auto. L’uomo avrebbe avvertito il malore e, nel tentativo di accostare o verificare eventuali danni al veicolo, è riuscito a scendere dal mezzo prima di crollare esanime sull’asfalto.

Il 47enne era molto conosciuto per la sua abilità come elettricista e antennista. Sul posto dopo l’allarme lanciato da alcuni passanti sono intervenute tempestivamente due ambulanze del 118, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul luogo della tragedia è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi di legge e per ricostruire l’esatta dinamica, mentre dei fatti sono stati informati i Carabinieri e la Procura della Repubblica di Ragusa.

Il magistrato di turno sta coordinando le indagini telefonicamente, in costante contatto con l’ufficiale delle forze dell’ordine più alto in grado presente sul posto per gestire le procedure burocratiche e il via libera alla rimozione della salma.

L’area dell’incidente è stata chiusa al traffico veicolare il tempo necessario per i rilievi.