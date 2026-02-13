Rosolini – Un banale disaccordo lavorativo si è trasformato in tragedia oggi pomeriggio a Rosolini, dove un meccanico di 57 anni è stato ridotto in fin di vita da un cliente al culmine di una violenta lite. L’uomo si trova ora ricoverato in gravi condizioni presso un centro specializzato di Catania.

Stando alle prime informazioni trapelate e attualmente al vaglio dei Carabinieri, l’aggressore – un concittadino della vittima – si sarebbe recato in officina pretendendo la riparazione immediata del proprio mezzo. Di fronte al diniego del meccanico, motivato probabilmente dall’eccessivo carico di lavoro o da impedimenti tecnici, la discussione è rapidamente degenerata.

Il cliente sarebbe passato dalle minacce verbali a un’aggressione fisica di inaudita ferocia: un colpo violentissimo, sferrato tra il volto e la testa, ha fatto crollare il 57enne al suolo, facendogli perdere conoscenza all’istante davanti agli occhi dei presenti.

I testimoni hanno immediatamente allertato i soccorsi. Dopo una prima sosta al PTE di Rosolini, i sanitari del 118 hanno compreso la gravità della situazione predisponendo il trasferimento d’urgenza in codice rosso all’ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica.

Gli esami diagnostici eseguiti nel nosocomio modicano hanno evidenziato un quadro clinico drammatico: grave emorragia cerebrale e trauma devastante al massiccio facciale.

Data la necessità di un delicato intervento neurochirurgico non eseguibile in loco, i medici hanno richiesto il supporto dell’elisoccorso. Il velivolo ha prelevato l’uomo per trasferirlo d’urgenza a Catania. La prognosi resta riservata e la vittima sta lottando in queste ore tra la vita e la morte.

I Carabinieri della stazione di Rosolini hanno già acquisito le prime testimonianze e stanno esaminando i filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona per blindare le responsabilità. L’aggressore, una volta rintracciato, rischia accuse pesantissime che potrebbero variare dalle lesioni gravissime al tentato omicidio, a seconda dell’evoluzione del quadro clinico della vittima.