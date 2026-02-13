Scicli -Giovedì 19 febbraio 2026, alle ore 15.30, i campi da tennis di via Giambattista Tiepolo a Scicli ospiteranno la presentazione ufficiale del TC Scicli Confeserfidi, la società sportiva pronta a competere nel prossimo campionato regionale di Serie C. L’evento segna l’inizio di una nuova stagione agonistica e rappresenta un momento di forte coesione tra sport, territorio e impresa.

Alla guida del team, il Capitano non giocatore Roberto Tasca, figura di riferimento per il progetto tecnico e sportivo. Insieme a lui, saranno presenti i tennisti selezionati per la stagione, lo staff tecnico e dirigenziale, e il dottor Bartolo Mililli, Amministratore Delegato di Confeserfidi, main sponsor e partner strategico del club.