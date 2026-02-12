Niscemi – “La frana non si è ancora fermata”. Lo ha detto il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, durante i lavori, in Municipio, della riunione indetta dai presidenti dei Consigli regionali italiani.

“Le attività produttive sono state stravolte – ha aggiunto – la vita sociale della nostra comunità è compromessa ma vogliamo ripartire. C’è stata una catena di solidarietà molto forte. È un caso che verrà studiato per la portata che ha avuto. Soltanto la sera prima in quella zona franata c’erano almeno cinquecento giovani. Se fosse accaduto in quelle ore, sarebbero scivolati via. Sarebbe stata una tragedia immane”.