Ragusa – Il gruppo consiliare DC ha trasmesso una formale richiesta alla Presidente del Libero Consorzio, Maria Rita Schembari e al Segretario Generale dell’Ente affinché venga adottato il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate provinciali e si proceda all’adesione alla cosiddetta “rottamazione quinquies”, prevista dalla Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199).

La norma consente agli enti locali di introdurre, nel rispetto dei vincoli di bilancio, strumenti di definizione agevolata delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, favorendo l’adempimento spontaneo dei contribuenti attraverso la riduzione delle sanzioni, come previsto dal d.lgs. n. 472 del 1997.

Secondo i consiglieri provinciali Giovanni D’Aquila, Alessio Ruffino e Irene Tidona l’adozione del regolamento – sulla base della bozza predisposta da IFEL – rappresenterebbe un’opportunità concreta sia per i contribuenti del territorio, che potrebbero regolarizzare la propria posizione senza aggravi sanzionatori, sia per l’Ente, che avrebbe la possibilità di recuperare risorse in modo più efficace.

Il gruppo chiede che il regolamento possa essere portato in tempi brevi all’esame del Consiglio provinciale e che, all’eventuale adesione alla misura, segua un’adeguata informazione rivolta ai contribuenti interessati.