Caltanissetta – La Questura di Caltanissetta ha accolto questa mattina il nuovo Dirigente, che per oltre dieci anni ha svolto servizio al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela, augurandogli buon lavoro. Il Primo Dirigente della Polizia di Stato dr. Domenico Demaio da oggi assume le funzioni di Vicario del Questore della provincia di Caltanissetta, con provvedimento di nomina del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani.

Sostituisce il Primo Dirigente dr. Michele Emma che, a conclusione del suo lungo percorso di carriera, lo scorso 1° febbraio è stato collocato in quiescenza. Il dr. Demaio, originario di Grammichele in Provincia di Catania, laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Catania, ha ricoperto diversi incarichi nelle province di Caltanissetta, Ragusa e Catania, maturando una solida e diversificata esperienza professionale.

Assegnato nel 2002 al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela, in qualità di responsabile della sezione investigativa, ha portato a termine numerose indagini che hanno permesso di arrestare diversi esponenti di spicco delle consorterie mafiose operanti nella provincia nissena. Trasferito alla Direzione Investigativa Antimafia di Catania, nel gennaio del 2012, ha ricoperto diversi incarichi, da ultimo quello di responsabile del Settore indagini giudiziarie. Nel 2015 è stato trasferito alla Questura di Ragusa con l’incarico di dirigente dell’Ufficio Immigrazione.

Nello stesso periodo ha rivestito, inoltre, il ruolo di componente della Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa – Sezione di Ragusa e il ruolo di componente del Consiglio territoriale per l’Immigrazione. Nel gennaio 2017, ritornato nella nostra provincia, ha ricoperto l’incarico di responsabile della sezione investigativa del Commissariato di P.S. di Gela, occupandosi delle principali attività investigative che hanno portato alla esecuzione di importanti operazioni di Polizia.

A febbraio 2020 è stato nuovamente trasferito a Ragusa, con l’incarico di Capo di Gabinetto del Questore. Nel novembre 2021 è stato promosso primo dirigente della Polizia di Stato, assumendo l’incarico di dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Ragusa, per poi essere nominato, nel novembre 2023, dirigente del X Reparto Mobile di Catania.

Tra le esperienze professionali vanta anche la partecipazione alle commissioni di accesso ispettive che, nel 2004 e nel 2006, hanno portato all’adozione dei decreti di scioglimento dei comuni di Niscemi e Riesi. Fino all’8 febbraio 2026 è stato Vicario del Questore della provincia di Treviso.