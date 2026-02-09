Comiso – Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Ragusa e della Polizia Stradale di Ragusa hanno denunciato due persone, di 57 e 25 anni, per ricettazione di autovetture rubate, gestione illecita di rifiuti ed esercizio abusivo dell’attività di officina meccanica. Durante l’attività ispettiva di diverse officine meccaniche, gli agenti hanno accertato diverse irregolarità all’interno di un’autodemolizione a Comiso.

A destare il sospetto dei poliziotti, è stata un’autovettura caricata su un carro attrezzi. Da un controllo approfondito è emerso che il mezzo era provento di furto e presentava il numero di telaio alterato, mentre un secondo veicolo è stato sequestrato ed è attualmente sottoposto ad accertamenti per stabilirne la provenienza.

All’interno della struttura è stata inoltre riscontrata la presenza di un’officina meccanica non autorizzata e di numerosi pezzi di ricambio smaltiti in violazione delle normative ambientali vigenti. Per questi fatti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Ragusa.