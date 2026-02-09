La tregua atmosferica in Sicilia ha le ore contate, torna il maltempo. Una serie di intense perturbazioni di origine atlantica si apprestano a colpire l’Isola, portando un peggioramento drastico a partire da mercoledì, con un picco di criticità atteso per giovedì e per l’intero fine settimana.

Questa nuova fase ciclonica sarà caratterizzata dall’ingresso di correnti di matrice artico-marittima, che spazzeranno via il tepore fuori stagione favorendo un deciso calo termico e riportando le temperature su valori tipicamente invernali. Lo annunciano le previsioni meteo di Sicilia in meteo.

Venti di tempesta fino a fortunale

Il pericolo principale per le giornate di giovedì e venerdì sarà rappresentato dalla turbolenza dei venti. Le correnti, disposte tra Ovest e Nord-Ovest, assumeranno intensità di fortunale.

Velocità: Si prevedono raffiche violentissime, capaci di superare la soglia dei 110-120 km/h .

Si prevedono raffiche violentissime, capaci di superare la soglia dei . Impatto: Saranno possibili danni a strutture leggere, caduta di alberi e disagi alla rete elettrica.

Mari “grossi” e navigazione a rischio

Le condizioni marittime diventeranno proibitive, rendendo estremamente difficili, se non impossibili, i collegamenti con le isole minori.

Tirreno e Stretto di Sicilia: I bacini risulteranno da “molto agitati” a “grossi” .

I bacini risulteranno da “molto agitati” a . Onde: Al largo si temono marosi con altezze superiori ai 5-6 metri .

Al largo si temono marosi con altezze superiori ai . Mareggiate: Le coste esposte ai venti occidentali e di maestrale subiranno l’impatto di mareggiate intense, con potenziali fenomeni di erosione e allagamenti costieri.

Evoluzione per il weekend

La perturbazione non sarà un evento isolato: il maltempo insisterà per tutta la settimana. Tra giovedì e il prossimo weekend, l’apporto di aria fredda artica garantirà piogge diffuse e nevicate sui rilievi a quote via via più basse.