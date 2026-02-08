La corsa alla nuova “pace fiscale” è ufficialmente aperta. Dal 20 gennaio 2026, i contribuenti possono presentare istanza per aderire alla Rottamazione-quinquies, la misura introdotta dall’ultima Legge di Bilancio per regolarizzare i debiti esattoriali. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) ha già attivato i canali telematici e definito il cronoprogramma che accompagnerà i cittadini fino al 2035.

Il perimetro della sanatoria: chi rientra?

A differenza delle edizioni passate, la Rottamazione-quinquies non è “a strascico”. I requisiti sono più selettivi:

Periodo: carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 .

carichi affidati alla riscossione dal . Tipologia di debito: sono ammessi solo gli omessi versamenti di imposte derivanti da dichiarazioni regolarmente presentate e i contributi INPS non versati.

sono ammessi solo gli omessi versamenti di imposte derivanti da dichiarazioni regolarmente presentate e i contributi INPS non versati. Esclusioni eccellenti: restano fuori i debiti derivanti da attività di accertamento e i carichi non dichiarativi.

Le agevolazioni: sconti e rateizzazione record

Il vantaggio principale è l’abbattimento totale di sanzioni e interessi di mora. Ma la vera novità è la sostenibilità del piano di rientro:

Durata: i pagamenti possono essere spalmati su 9 anni (dal 2026 al 2035).

i pagamenti possono essere spalmati su (dal 2026 al 2035). Frequenza: fino a un massimo di 54 rate bimestrali .

fino a un massimo di . Importo minimo: ogni rata non può essere inferiore a 100 euro.

Come presentare la domanda entro il 30 aprile 2026

La richiesta va inoltrata esclusivamente via web sul portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione attraverso due modalità:

Area Riservata (con SPID, CIE o CNS): È la via più semplice. Il sistema riconosce l’utente e filtra automaticamente le cartelle che possono essere rottamate. Area Pubblica (senza credenziali): È necessario compilare un form, allegare i documenti di identità e procedere con una validazione in più step via email.

Attenzione ai passaggi tecnici: Se usi l’area pubblica, dovrai convalidare un link entro 72 ore e scaricare la ricevuta (Modello R-DA-2026) entro 5 giorni. Saltare uno di questi step annulla la pratica.

Il “Prospetto Informativo”: la bussola del contribuente

Prima di decidere cosa rottamare, l’AdER mette a disposizione il Prospetto Informativo. Si tratta di un elenco dettagliato che indica quali debiti sono definibili in via agevolata e quanto si andrebbe a risparmiare. Può essere richiesto online (sia in area riservata che pubblica) e viene inviato via email in tempi rapidi.

Calendario delle scadenze: le date da segnare

La procedura non si esaurisce con l’invio della domanda. Ecco i prossimi appuntamenti:

30 aprile 2026: Termine ultimo per l’invio della domanda di adesione.

Termine ultimo per l’invio della domanda di adesione. 30 giugno 2026: L’AdER invia la “Comunicazione delle somme dovute”, con il calcolo esatto del piano di ammortamento.

L’AdER invia la “Comunicazione delle somme dovute”, con il calcolo esatto del piano di ammortamento. 31 luglio 2026: Scadenza della rata unica o della prima rata.

Nessun margine di errore: addio ai “5 giorni di grazia”

Un avviso fondamentale per i contribuenti: la Rottamazione-quinquies è estremamente rigida sui tempi. A differenza delle versioni precedenti, non è previsto il periodo di tolleranza di 5 giorni. Anche un solo giorno di ritardo nel pagamento comporterà l’immediata decadenza dai benefici, con il ripristino di tutte le sanzioni originali.