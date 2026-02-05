Giarratana – Fine settimana ad alta tensione sportiva per il movimento pallavolistico di Giarratana, impegnato in un doppio derby che coinvolge sia la formazione maschile di Serie C sia quella femminile di Serie D. Un incrocio curioso, quasi simbolico, perché in entrambi i casi l’avversario arriva da Modica: l’Us Volley Modica per gli uomini e la capolista Green Sport Modica per le donne. La squadra maschile, attualmente terza in classifica con 25 punti e un percorso fin qui molto solido, ospiterà l’Us Volley Modica in una sfida che può consolidare le ambizioni playoff dei rossoblù.

Il gruppo guidato da coach Gianluca Giacchi arriva da una serie di prestazioni convincenti e vuole sfruttare il fattore campo per mantenere il ritmo delle prime due della classe. «Sappiamo che Modica è una squadra che non va mai sottovalutata», spiega Giacchi. «Hanno atleti esperti e un gioco imprevedibile, ma noi stiamo crescendo e vogliamo dimostrarlo davanti al nostro pubblico. È una partita che pesa, non solo per la classifica ma anche per l’identità della nostra stagione».

Se in Serie C il derby promette equilibrio, in Serie D femminile la sfida appare ancora più impegnativa. Le ragazze del Giarratana Volley, quinte con 17 punti, affronteranno la corazzata Asd Green Sport Modica, dominatrice del girone con dieci vittorie su dieci e numeri impressionanti sia nei set vinti sia nei punti realizzati. Una montagna da scalare, ma non impossibile. «Affrontare la prima della classe è sempre stimolante», commenta coach Saro Corallo, alla guida della formazione femminile. «Modica ha un organico profondo e un ritmo di gioco altissimo, ma noi abbiamo preparato la partita con grande attenzione.

Le ragazze stanno lavorando bene e vogliono misurarsi con un’avversaria di questo livello. Non partiamo battute, anzi: queste sono le gare che fanno crescere». A osservare con orgoglio il doppio impegno è il presidente Salvatore Pagano, che vede in questo incrocio con Modica un segnale della vitalità del movimento giarratanese. «È raro trovarsi davanti a un weekend così particolare, con entrambe le nostre squadre impegnate contro due realtà importanti della stessa città», afferma Pagano. «Per noi è motivo di orgoglio. Stiamo investendo sui giovani, sulla formazione tecnica e sulla crescita del settore femminile. Qualunque sarà il risultato, queste partite dimostrano che Giarratana è ormai una presenza stabile e rispettata nei campionati regionali».

Il presidente sottolinea anche l’importanza del sostegno del pubblico: «La nostra forza è la comunità. Quando il palazzetto si riempie, i ragazzi e le ragazze sentono davvero la spinta. E contro due avversari così prestigiosi, il calore dei tifosi può fare la differenza». Il doppio derby con Modica, dunque, non è solo una coincidenza di calendario, ma un momento significativo per misurare ambizioni, carattere e maturità delle due squadre rossoblù. Un fine settimana che potrebbe lasciare un segno importante nella stagione di Giarratana.