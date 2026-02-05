Palermo – La mostra “Io rispetto gli animali” è stata inaugurata il 3 febbraio a Palermo all’I.C. Lombardo Radice nel plesso “Giuseppe Mazzini” e rimarrà aperta fino al 20 febbraio. Tutto nasce dal concorso di disegno “Io rispetto gli animali”, promosso da LAV e giunto quest’anno alla sua sesta edizione. Un concorso rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado, che mette in palio 4.500 euro in buoni acquisto per le classi di studenti che consegneranno – entro il 31 marzo 2026 – i disegni migliori sul tema dei diritti animali. Il concorso, infatti, da quest’anno si trasforma anche in una mostra itinerante in Italia, che con i suoi 21 pannelli bifacciali porterà in 11 scuole di 10 città italiane una selezione dei disegni che hanno meglio rappresentato il senso delle prime cinque edizioni.

“I pannelli raffigurano, attraverso i disegni degli alunni, un’ampia gamma di situazioni su cui si può continuare a riflettere nell’ambito dei diritti degli animali e che possono essere spunto per lavori di approfondimento a scuola – afferma Giacomo Bottinelli, responsabile Ufficio A Scuola con LAV – Ricordiamo infatti che la legge 92/2019 sull’educazione civica e le Linee guida del 7 settembre 2024 riportano il rispetto degli animali tra gli obiettivi di apprendimento per tutti i gradi di istruzione”. “La mostra è un invito alla riflessione, che non conosce età o regioni perché valori come il rispetto verso gli altri esseri viventi sono valori universali, da condividere e coltivare. È nostra la responsabilità di abituare bambini e adolescenti allo spirito critico, a guardare la realtà non in maniera passiva ma come protagonisti di un cambiamento di prospettiva. Per anni la nostra specie ha pensato di essere superiore alle altre, portando sofferenze e distruzione e dimenticando la propria appartenenza al Regno animale. È arrivato il momento di riflettere sul nostro rapporto con il mondo animale, in un viaggio emozionante ed educativo, dove l’arte diventa un potente strumento di sensibilizzazione e, soprattutto, cambiamento” dichiara il dirigente dell’IC “Lombardo Radice” di Palermo, dott. Francesco Paolo Camillo.

La mostra è partita da Roma (IC Fabiola) e si è spostata poi a: Cerro Maggiore (MI) – IC Strobino (24 novembre - 19 dicembre), Genova – IC Marassi (9 dicembre – 16 gennaio) e Verona – Educandato Agli Angeli (12-30 gennaio). Dopo Palermo arriverà a Torre del Greco – IC Falcone Scauda (16 febbraio – 6 marzo), Sciacca (AG) – IC Dante e IC Mariano Rossi (9 marzo – 27 marzo), IC Sasso Marconi (BO) (23 marzo – 17 aprile), Moncalieri (TO) – Scuola S. Anna Opera Barolo (20 aprile – 8 maggio). La mostra potrà essere visitata anche da classi esterne alle scuole ospitanti scrivendo a educazione@lav.it. LAV ringrazia il dirigente, le docenti Vita Alba Grammatico e Irene Cavarretta e l’educatore Claudio Catalano, che hanno seguito da vicino l’allestimento della