Comiso – Le grandi opere classiche hanno il dono raro di attraversare i secoli senza perdere la loro forza. Parlano di un mondo lontano, eppure raccontano sempre di noi. Così accade con “I Cavalieri” di Aristofane, in programmazione al Teatro Naselli sabato 7 febbraio alle ore 21.00, all’interno di una stagione teatrale che sta registrando grandi consensi. Cinzia Maccagnano, premiata con il “Premio Danzuso” alla regia 2025, firma l’adattamento e la regia dello spettacolo, ed è anche protagonista insieme a Luna Marongiu, Raffaele Gangale, Cristina Putignano, Marta Cirello, Andrea Maiorca e Maria Chiara Pellitteri. Scritta nel 424 a.C., “I Cavalieri” è una delle satire più pungenti della commedia greca, un’irriverente denuncia della degenerazione politica di Atene, dominata da un demagogo arrogante e opportunista.

Aristofane, con la sua straordinaria ironia, è maestro nello smascherare i meccanismi del potere, mostrando quanto facilmente la folla possa essere sedotta da chi sa usare le parole. Più di duemila anni dopo, la sua voce risuona ancora attuale: cambiano i volti, ma le strategie del potere restano le stesse. Nella messinscena firmata da Cinzia Maccagnano, il tono è surreale e graffiante, con una comicità intelligente sostenuta da ritmi serrati, movimenti precisi, maschere e da un coro di cavalieri-burattini mossi da un ingegnoso marchingegno meccanico, che danno vita a un universo teatrale in cui l’umanità (passata e presente) appare sospesa su fili invisibili, fragile e manipolabile. Produzione Compagnia Bottega del Pane.

«Il divertimento è una cosa seria — ricorda Alessandro Di Salvo, presidente dell’Associazione La Girandola, che cura la programmazione del Teatro — e questo spettacolo lo dimostra pienamente.

Aristofane ci insegna che ridere è uno strumento di riflessione, una lente per osservare con lucidità il potere e i suoi inganni. “I Cavalieri” ci mette davanti a uno specchio ironico ma implacabile, che ci restituisce la nostra stessa immagine di cittadini e spettatori del presente».