Pozzallo – Si sono concluse con esito positivo le operazioni di monitoraggio, prevenzione e assistenza a una nave mercantile che, nel pomeriggio di ieri, 29 gennaio, aveva accusato un’avaria al motore mentre si trovava a circa 7 miglia nautiche a sud del porto di Pozzallo. L’unità, una general cargo battente bandiera straniera, di circa 120 metri di lunghezza e con 15 persone a bordo, in navigazione verso il Portogallo con carico non pericoloso, è stata tempestivamente individuata e costantemente seguita dalla Sala Operativa della Guardia Costiera di Pozzallo che, in coordinamento con quella della Direzione Marittima di Catania , ha immediatamente attivato le procedure previste, assicurando un continuo controllo, per tutta la notte, dell’evoluzione della situazione, della sicurezza della navigazione e dell’assenza di criticità per l’ambiente marino.

Particolare attenzione è stata rivolta alla prevenzione di possibili rischi ambientali, anche in considerazione della vicinanza alla costa e della presenza di eventuali aree sensibili. Il costante monitoraggio dell’unità e delle condizioni meteomarine ha consentito di escludere rischi di deriva verso il litorale o possibili sversamenti in mare. A seguito dei contatti intercorsi, la nave ha quindi richiesto l’intervento di rimorchiatori per il trasferimento in sicurezza verso il porto di destinazione.

Le operazioni di rimorchio sono state effettuate sotto la vigilanza della Guardia Costiera, che ha inviato una propria unità navale in area in occasione del rendez-vous con il rimorchiatore, garantendo il regolare e sicuro svolgimento delle operazioni.

L’intervento si è concluso senza conseguenze per l’ambiente marino né interferenze con la sicurezza della navigazione, a conferma dell’importanza dell’attività di prevenzione e sorveglianza svolta quotidianamente dall’Autorità Marittima, finalizzata alla tutela del mare, della costa e dei traffici marittimi.