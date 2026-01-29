Ragusa – Non accenna a placarsi l’ondata di maltempo che sta sferzando l’area iblea. Le squadre dei Vigili del Fuoco di Ragusa sono impegnate in una corsa contro il tempo per far fronte ai numerosi danni causati dalle raffiche di vento, che nelle ultime ore hanno raggiunto velocità critiche tra il capoluogo e il modicano.

L’episodio più singolare e pericoloso si è verificato lungo il tratto autostradale Modica-Siracusa. Nei pressi dello svincolo di Ispica, la forza del vento ha letteralmente scoperchiato la copertura del cassone di un tir in transito. Un incidente che sottolinea la potenza dei venti che stanno investendo le arterie più esposte del territorio, creando disagi anche ai mezzi pesanti.

Danni urbani: cartelloni su auto e linee telefoniche isolate

La situazione non è migliore nei centri abitati con pali divelti dal vento e non solo.