Ragusa – La comunità di Ragusa si prepara a rendere l’ultimo omaggio a Pinuccio La Rosa, figura simbolo dell’accoglienza e della gastronomia d’eccellenza del Sud-Est siciliano. I funerali saranno celebrati giovedì 29 gennaio alle ore 10:30, presso la Cattedrale di San Giovanni Battista.
Per chi volesse porgere un ultimo saluto, la camera ardente sarà aperta ai visitatori a partire dalle ore 14:00 di oggi, martedì 27 gennaio, all’interno dei locali del centro pastorale della Cattedrale.
