Vittoria – All’interno del Presidio ospedaliero “Guzzardi” di Vittoria è attiva, dal 15 dicembre scorso, una Syncope Unit multidisciplinare certificata dal GIMSI – Gruppo Italiano Multidisciplinare per lo Studio della Sincope. Il riconoscimento nazionale qualifica l’unità come centro di riferimento per la diagnosi e la gestione delle perdite transitorie di coscienza, grazie a un modello organizzativo capace di integrare ospedale e territorio e garantire percorsi diagnostici rapidi e appropriati. La certificazione GIMSI è il risultato di un percorso strutturato di adeguamento tecnologico, organizzativo e formativo, promosso dalla U.O.C. Cardiologia diretta dal dottor Sebastiano Lumera e condiviso con la Direzione aziendale.

La sincope rappresenta una delle principali cause di accesso al Pronto Soccorso: si stima che l’1–3% degli accessi quotidiani riguardi una perdita di coscienza. L’iter diagnostico è spesso complesso, con il coinvolgimento di più specialisti e numerosi esami, e in una quota significativa di casi non conduce a una diagnosi definitiva. Una criticità che assume un peso ancora maggiore nel Pronto Soccorso di Vittoria, il più affollato della provincia iblea, con circa 50.000 accessi l’anno.

La certificazione GIMSI attesta che al “Guzzardi” è operativo un modello organizzativo dedicato che consente una gestione coordinata e tempestiva del paziente, superando l’approccio frammentato. La Syncope Unit, operando secondo i più elevati standard scientifici internazionali, applica percorsi clinici condivisi che permettono di valutare rapidamente la gravità del caso e indirizzare il paziente verso il percorso di cura più appropriato, dal medico di medicina generale al triage in Pronto Soccorso, fino alla presa in carico specialistica.

Per ottenere la certificazione, la Syncope Unit ha dovuto soddisfare requisiti stringenti. Sul piano tecnologico, la struttura è autonoma nell’esecuzione di esami di secondo e terzo livello, tra cui il Tilt Test avanzato, per la valutazione delle sincopi di origine riflessa; lo studio elettrofisiologico, per l’individuazione delle aritmie cardiache; l’impianto di Loop Recorder sottocutanei, per il monitoraggio cardiaco prolungato in telemedicina; e le procedure di terapia definitiva, come pacemaker e defibrillatori.

Elemento centrale del progetto è stato anche l’investimento sulla formazione. Un corso intensivo di “Competence in Syncope”, condotto da esperti nazionali GIMSI, ha portato alla certificazione di oltre venti professionisti del territorio, tra cardiologi, neurologi, geriatri, medici di Pronto Soccorso, operatori del 118, pediatri e medici di medicina generale. È stata così costruita una rete integrata ospedale-territorio, in cui ogni attore sa perfettamente come muoversi all’interno del PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale).

L’attivazione della Syncope Unit certificata GIMSI comporta benefici concreti per i cittadini della provincia di Ragusa: riduzione dei ricoveri impropri grazie a protocolli rapidi e all’utilizzo dell’Osservazione Breve Intensiva; diagnosi più tempestive nei casi a rischio, con possibilità di trattamento immediato senza trasferimenti fuori provincia o regione; migliore accesso alla diagnostica specialistica.