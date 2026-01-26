Domenica difficile per migliaia di clienti Vodafone in Italia. Dalle prime luci dell’alba di oggi, 26 gennaio, una pioggia di segnalazioni ha colpito i sistemi dell’operatore, rendendo impossibile la navigazione web e l’effettuazione di chiamate per molte persone. Fortunatamente, nel corso della mattinata, l’azienda ha confermato il ripristino della piena funzionalità.

L’analisi del disservizio: i dati di Downdetector

L’anomalia è scattata intorno alle 6:30, crescendo d’intensità fino a raggiungere il picco di criticità verso le 8:30. Secondo i monitoraggi effettuati dalla piattaforma Downdetector, il blackout ha mostrato un volto multiforme, colpendo diversi canali di comunicazione:

Internet Mobile (38%): La maggior parte degli utenti ha riscontrato l’impossibilità di navigare tramite smartphone.

La maggior parte degli utenti ha riscontrato l’impossibilità di navigare tramite smartphone. Fibra e ADSL (34%): Difficoltà diffuse anche per le connessioni domestiche (rete fissa).

Difficoltà diffuse anche per le connessioni domestiche (rete fissa). Assenza totale di segnale (28%): Una fetta consistente di clienti si è ritrovata con il telefono completamente “isolato”, senza possibilità di agganciare la rete per voce o dati.

La replica di Vodafone e le zone coinvolte

Dopo ore di incertezza, l’azienda ha fornito i chiarimenti necessari, circoscrivendo l’accaduto a un guasto tecnico localizzato, sebbene le segnalazioni siano pervenute da diverse aree del Paese. In una nota ufficiale, l’operatore ha dichiarato:

“Il disservizio temporaneo alla rete mobile di Vodafone che ha interessato alcune aree di Matera e Taranto è stato risolto con successo. Ci scusiamo profondamente con i clienti coinvolti per il disagio arrecato.”

Situazione attuale

Già a partire dalla tarda mattinata, la curva delle segnalazioni è tornata ai livelli di normalità. Se la vostra connessione dovesse risultare ancora instabile, il consiglio tecnico è quello di effettuare un riavvio del dispositivo (smartphone o router) per forzare un nuovo agganciamento ai ponti radio ora ripristinati.