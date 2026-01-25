Ragusa – Prosegue il percorso di digitalizzazione del Comune di Ragusa volto a semplificare l’accesso ai servizi pubblici e migliorare l’esperienza dell’utente. Facendo seguito a quanto già avviato nei mesi scorsi, l’Amministrazione Comunale ha posto in essere un importante ampliamento del sistema di prenotazione online.
A partire dal prossimo 1° febbraio, i cittadini potranno prenotare digitalmente appuntamenti per una serie di pratiche fondamentali presso gli uffici demografici e di stato civile:
- cambio di residenza;
- avvio di pratiche per separazione o divorzio;
- richiesta di pubblicazioni di matrimonio;
- pratiche per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis;
- richiesta di cittadinanza italiana per stranieri maggiorenni nati in Italia e residenti ininterrottamente sul territorio nazionale.
Per quanto riguarda il cambio di residenza, la procedura di prenotazione sarà gestita esclusivamente in modalità telematica. I cittadini potranno procedere attraverso il portale istituzionale del Comune di Ragusa o direttamente tramite il portale ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente).
Queste nuove funzionalità si aggiungono ai servizi già attivi che consentono di fissare appuntamenti per IMU, TARI e Carta d’Identità direttamente da computer o smartphone.
Lascia un commento