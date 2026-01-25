Non si placa l’ondata di maltempo che sta colpendo la Sicilia. Dopo una breve tregua, una nuova perturbazione di origine atlantica sta per fare il suo ingresso sull’Isola, aprendo una domenica 25 gennaio caratterizzata da instabilità diffusa e un sensibile abbassamento delle temperature.
L’evoluzione per domenica 25 gennaio
Il peggioramento, iniziato già nella tarda serata di sabato a partire dai settori occidentali, entrerà nel vivo durante la mattinata:
- Mattino e Pomeriggio: Il cielo si presenterà diffusamente coperto. Sono attese piogge di intensità moderata, rovesci e occasionali temporali che colpiranno con maggiore insistenza i versanti occidentale, settentrionale e ionico. Sul resto della regione le precipitazioni risulteranno più deboli e frammentate.
- Seconda parte della giornata: Mentre nel pomeriggio i fenomeni si concentreranno soprattutto sulla fascia tirrenica, altrove si assisterà a una spiccata variabilità con residue piogge sui settori meridionali.
- Serata: È previsto un miglioramento temporaneo. Si tratterà però di una “calma apparente” in attesa di un terzo impulso perturbato, ancora più violento, atteso per la notte di lunedì.
Temperature e Venti: brusco calo termico
La giornata sarà segnata da un deciso calo delle temperature, con il freddo che si farà sentire maggiormente a causa dell’intensificazione della ventilazione. I venti soffieranno moderati o forti dai quadranti occidentali, con il rischio concreto di raffiche di burrasca sui bacini di ponente.
Stato del mare
Le condizioni marittime saranno proibitive per la navigazione da diporto e i collegamenti minori:
- Bacini occidentali: Risulteranno agitati.
- Restanti settori: Mari da mossi a molto mossi.
