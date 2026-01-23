Misterbianco – La Città di Misterbianco presenta ufficialmente l’edizione 2026 del Carnevale di Misterbianco, il “Carnevale dei Costumi più belli di Sicilia”, uno degli appuntamenti più popolari e rappresentativi della tradizione carnascialesca dell’Isola. La conferenza stampa di presentazione si terrà sabato 24 gennaio 2026, alle ore 9:30, all’UCI Cinema ospitato dal Parco Commerciale “Centro Sicilia” di contrada Cubba. Interverranno il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, i componenti dell’Amministrazione comunale, i partner e lo staff organizzativo della manifestazione.

Durante la conferenza verranno illustrati il programma ufficiale, le novità dell’edizione 2026 e la visione culturale e artistica che guiderà il Carnevale dei Costumi più belli di Sicilia, evento simbolo della creatività misterbianchese e patrimonio riconosciuto per la qualità delle produzioni sartoriali, l’artigianato e il forte legame con l’identità territoriale. L’incontro sarà moderato dal giornalista Cristiano Di Stefano. I giornalisti e le testate sono invitati a partecipare.