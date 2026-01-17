Scicli – Confeserfidi inizia un cammino condiviso con le nuove generazioni per trasformare giovani idee imprenditoriali in un progetto d’impresa solido. Dal 30 gennaio, quattro tappe di un percorso che formerà imprenditori consapevoli, preparati, capaci di conoscere e affrontare il mercato.

Inizia il cammino di Creative Oasis e come ogni buon inizio che si rispetti, l’avvio è segnato da un classico ma molto significativo e concreto ‘start’. START THE OASIS, infatti, è il percorso gratuito che darà forma e futuro al progetto imprenditoriale di chi ha voglia di scommettersi, con il sostegno di Confeserfidi. Nato da qualche mese, Creative Oasis è l’innovation & start-up hub di Confeserfidi che si è posto sin dall’inizio l’obiettivo di trasformare le idee imprenditoriali di giovani e aspiranti imprenditori in un progetto d’impresa solido. Su questo solco nasce START THE OASIS: quattro momenti a cadenza mensile, a partire dal prossimo 30 gennaio – un percorso formativo completo per chi vuole avviare una nuova impresa. L’idea che anima e struttura Creative Oasis è quella di formare imprenditori consapevoli, preparati, capaci di affrontare il mercato con visione e metodo e conoscerlo nei dettagli e START THE OASIS è l’atto concreto di questa idea originaria.

Previa una selezione di accesso, il percorso sarà completamente gratuito, affidato alle competenze di relatori ed esperti del mondo delle start-up che accompagneranno passo dopo passo l’avvio dell’idea imprenditoriale. Quattro, come detto, le tappe della formazione che si terranno online o nella sede di Confeserfidi in via dei Lillà 22 a Scicli:

30 gennaio 2026, dalle ore 15:00 alle ore 17:00: Dall’idea alla start-up

Cos’è una start-up, cosa la rende innovativa e come trasformare un’idea in un progetto concreto

20 febbraio 2026, dalle ore 15:00 alle ore 17:00: Business Model & Storytelling

La costruzione di un modello di business, la value proposition e la presentazione di un’idea con un pitch professionale. E poi la scoperta di come raccontare la propria impresa con uno storytelling originale.

13 marzo 2026, dalle ore 15:00 alle ore 17:00: Innovazione, Territorio & Finanza

Come finanziare la start-up tramite bandi, credito, investitori e venture capital e come valorizzare il legame tra innovazione e territorio

27 marzo 2026, dalle ore 15:00 alle ore 17:00: Pitch Day Finale

Presentazione del progetto davanti alla commissione. Il progetto migliore otterrà una consulenza continuativa gratuita, da parte degli esperti Confeserfidi, per un anno.

Un percorso rivolto ad aspiranti imprenditori, studenti, creativi, professionisti; a chi ha un’idea pronta a diventare impresa. La conferma della ragione che ha spinto Confeserfidi nel creare Creative Oasis: dare forza alle competenze tecniche o formative e sostenere l’attitudine imprenditoriale e le proattività di giovani talenti. Le candidature sono aperte, basta compilare il form a questa pagina per accedere alla selezione: https://www.confeserfidi.it/start-the-oasis/

Un’opportunità concreta per tutti coloro che desiderano trasformare un’idea in un progetto strutturato, acquisire strumenti utili per affrontare il mercato e costruire il proprio futuro imprenditoriale all’interno di un ecosistema che valorizza talento, innovazione e visione.