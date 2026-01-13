Pozzallo – Nuova detenzione per il Nucleo Port State Control (PSC) della Guardia Costiera di Pozzallo, che ha fermato una nave mercantile battente bandiera straniera, la seconda dall’inizio del mese di gennaio e dell’anno 2026.

Il provvedimento è stato adottato nella giornata di martedì 12 gennaio, al termine di una lunga e approfondita ispezione, conclusasi in tarda serata, a bordo di una nave general cargo. Le gravi carenze riscontrate hanno reso necessaria la detenzione dell’unità, che resterà in vigore fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa internazionale.

Nel corso dell’attività ispettiva sono state rilevate circa 30 deficienze, di cui 13 tali da costituire motivo di detenzione, riconducibili a violazioni delle principali convenzioni internazionali SOLAS, STCW, MARPOL ed MLC, in materia di sicurezza della navigazione, tutela dell’ambiente marino e condizioni di lavoro a bordo.

Per poter ottenere le spedizioni dalla Capitaneria di Porto e riprendere la navigazione, la nave dovrà sanare tutte le irregolarità riscontrate e sarà successivamente sottoposta a una nuova ispezione di verifica.

Nel corso della stessa ispezione è stata inoltre elevata una sanzione amministrativa pari a 3.333,33 euro, a carico del comandante e della compagnia di gestione, per irregolare gestione dei rifiuti di bordo.

“La detenzione di unità sub-standard – fanno sapere dalla Capitaneria di porto – rappresenta uno strumento fondamentale per garantire elevati livelli di sicurezza della navigazione e di tutela dell’ambiente marino. L’attività del Nucleo PSC è orientata a prevenire situazioni di rischio che potrebbero avere gravi conseguenze per gli equipaggi, per le persone trasportate e per il mare”.

La sorveglianza sul naviglio straniero è assicurata attraverso sistemi di monitoraggio nazionali e internazionali, che consentono di selezionare le navi da sottoporre a controllo mediante una profilazione continua basata su fattori di rischio, quali età e bandiera dell’unità, esiti delle precedenti ispezioni e performance della compagnia di gestione.

Resta alta l’attenzione della Guardia Costiera di Pozzallo sulle navi in arrivo nello scalo ibleo, al fine di assicurare il pieno rispetto delle normative internazionali ed unionali di settore, contribuendo al miglioramento costante degli standard di sicurezza del trasporto marittimo e alla protezione dell’ambiente marino e costiero.