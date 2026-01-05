Pomeriggio difficile per la viabilità di Modica: un tamponamento sul Viadotto Guerrieri e, quasi nello stesso momento, un’auto in panne hanno paralizzato il traffico in direzione Ragusa. Nessun ferito, ma i mezzi fermi in carreggiata hanno creato lunghe code.
La deviazione del flusso verso il centro storico ha congestionato anche Via Nazionale, Via Tirella e le strade che portano a Modica Alta, con tempi di percorrenza triplicati.
Solo dopo la rimozione dei veicoli la situazione è tornata gradualmente alla normalità, riaccendendo però il dibattito sulla fragilità della viabilità cittadina quando il viadotto va in blocco
