Vittoria – Non si ferma l’ondata di microcriminalità che sta interessando il comune di Vittoria. Nel giro di appena 24 ore, due diverse attività commerciali sono finite nel mirino dei malviventi, alimentando la preoccupazione tra i residenti e gli esercenti locali.

L’ultimo episodio in ordine cronologico si è verificato nella serata di ieri. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo solitario avrebbe fatto irruzione in una farmacia della zona. Sebbene le informazioni ufficiali siano ancora frammentarie, alcune testimonianze raccolte nell’immediato post-rapina descriverebbero l’autore del gesto come un individuo di nazionalità straniera. Tuttavia, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo e stanno vagliando le immagini delle telecamere di sorveglianza per dare un volto certo al rapinatore.

Il colpo di martedì sera segue di poche ore un altro evento simile avvenuto nel pomeriggio di lunedì in via Alfredo Cappellini. In quell’occasione, l’obiettivo era stato un negozio specializzato in articoli per la casa e l’igiene.