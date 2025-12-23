Comiso – Politiche del personale al Comune di Comiso. Conclusi i colloqui per le progressioni verticali. “Merito e valorizzazione dei dipendenti comunali. Un passo importante atteso da vent’anni”. Dichiarazioni dell’assessore al personale, Dante Di Trapani.

“Con la pubblicazione delle graduatorie, si conclude la procedura relativa alle “progressioni verticali in deroga”, concorsi interni che prevedono gli avanzamenti di carriera dei dipendenti già in forza all’Ente – spiega l’assessore- . Una nutrita schiera di lavoratori del Comune di Comiso si è preparata per concorrere sulla base di titoli ed esami.

Esami veri, – ancora Di Trapani – che hanno richiesto un percorso di studi tutt’altro che scontato ed una movimentazione di energie e competenze, vecchie e nuove, che non si vedeva da tempo. I vincitori del concorso interno sono 18 dipendenti.

Transiteranno dalla categoria B alla categoria C e dalla categoria C alla categoria D. Coerentemente con le nostre idee in materia di personale, continuiamo a seguire la strada del merito e della valorizzazione reale delle risorse interne. Al Comune di Comiso, le progressioni verticali non si svolgevano da quasi 20 anni. Si tratta, dunque, – conclude Dante Di Trapani- di una pagina di storia nelle politiche del personale al Comune di Comiso. Congratulazioni ai 18 vincitori e ad maiora!