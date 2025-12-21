Modica – A proposito dell’invito per manifestazione di interesse finalizzato alla riqualificazione e al potenziamento delle zone artigianali in Sicilia, di cui ad un recente decreto regionale, l’esponente modicano di Sinistra Italiana di Modica, Vito D’Antona, interviene con una propria proposta. Ecco quanto scrive D’Antona.

“Con apposito decreto del 10 dicembre scorso l’Assessorato Regionale alle Attività Produttive ha approvato un invito per manifestazione di interesse finalizzato alla riqualificazione e al potenziamento delle zone artigianali in Sicilia.

All’iniziativa vengono destinati complessivamente 50.815.038,07 euro; i comuni che possono partecipare devono avere una zona artigianale esistente con un tessuto produttivo attivo e possono presentare progetti fino ad un importo massimo di 1.500.000,00 di euro. Il contributo copre il 100% della spesa ritenuta ammissibile per singolo progetto.

I progetti da realizzare nelle aree artigianali possono riguardare interventi per migliorare le opere di urbanizzazione, strade, illuminazione, reti fognarie ed idriche, interventi per infrastrutture digitali, impianti fotovoltaici, impianti di videosorveglianza, servizi per migliorare la competitività delle imprese, ecc..

Poiché la città di Modica ha una zona artigianale nella quale sono già ubicate decine di attività artigianali, mentre diverse imprese hanno fatto richiesta di assegnazione di lotti, e tenuto conto, inoltre, delle difficoltà economiche del nostro comune, per cui appare necessario attingere a finanziamenti esterni per ammodernare l’area, si invita l’Amministrazione comunale a predisporre un adeguato progetto da inviare alla Regione, previo un confronto urgente con le associazioni di categoria dell’artigianato, al fine di valutare le priorità da affrontare. (da.di.)