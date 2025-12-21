Il maltempo continua a insistere sulla Sicilia, condizionando l’inizio della settimana natalizia. Secondo le analisi di Marco Gelfo de Il Mio Meteo Sicilia (vedi foto), una linea di instabilità attraverserà l’Isola nella giornata di lunedì 22 dicembre, portando piogge diffuse e mantenendo alta l’attenzione sul fronte della sicurezza idrogeologica. Il Dipartimento della Protezione Civile ha infatti confermato l’allerta gialla per gran parte dei settori orientali.
Le previsioni per domani 22 dicembre
L’instabilità colpirà le diverse zone dell’Isola con intensità variabile:
- Settori Orientali e Ionici: saranno le aree più colpite. Qui sono attese le precipitazioni più consistenti, a carattere di rovescio o temporale, coerentemente con l’allerta di criticità ordinaria emessa dalle autorità.
- Zone Interne e Meridionali: il cielo si manterrà coperto con piogge sparse, meno intense rispetto al versante ionico ma comunque frequenti.
- Settori Occidentali e Settentrionali: queste aree rimarranno più ai margini del peggioramento. Prevarranno le nubi, ma le possibilità di fenomeni di rilievo saranno scarse o del tutto assenti.
Temperature, Venti e Mari
- Temperature: non sono previsti cali termici significativi. I valori resteranno stazionari o faranno registrare un leggero aumento.
- Venti: la ventilazione soffierà dai quadranti meridionali con intensità tra debole e moderata. Si segnala però la possibilità di raffiche più decise lungo lo Stretto di Sicilia e sul Tirreno.
- Mari: i bacini siciliani risulteranno generalmente mossi. Particolare attenzione allo Stretto di Sicilia, che si presenterà molto mosso, rendendo difficoltosa la navigazione per le imbarcazioni più piccole.
