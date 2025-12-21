Il destino della nuova sanatoria fiscale resta avvolto nell’incertezza. Nonostante la Rottamazione Quinquies sia uno dei pilastri della Legge di Bilancio 2026, l’assenza di riferimenti diretti nel recente maxi-emendamento presentato dal Governo ha sollevato dubbi sull’effettiva portata della misura e sulle migliorie promesse nelle scorse settimane.

Incertezza politica: cosa manca all’appello?

Il maxi-emendamento, che aggiunge 3,5 miliardi di euro alla Manovra, ha recepito molte modifiche ma ha lasciato fuori i correttivi più attesi sulla pace fiscale. Le proposte spinte con forza dalla Lega rischiano ora di finire ai margini del dibattito parlamentare. In particolare, restano in bilico:

Taglio degli interessi : il passaggio dal 4 percento al 2 percento.

: il passaggio dal 4 percento al 2 percento. Accesso facilitato : l’apertura a chi è già in regola con la precedente Rottamazione Quater.

: l’apertura a chi è già in regola con la precedente Rottamazione Quater. Regole di decadenza: la norma che prevede lo stop ai benefici in caso di mancato saldo dell’ultima rata o di mancato versamento di due rate complessive.

I punti fermi della sanatoria 2026

Al netto delle modifiche ancora in discussione, l’impianto base della Rottamazione Quinquies uscito dal Consiglio dei Ministri prevede:

Debiti coperti : carichi affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2023.

: carichi affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2023. Piano di rientro : rateizzazione in 9 anni con 54 scadenze bimestrali.

: rateizzazione in 9 anni con 54 scadenze bimestrali. Vantaggi : azzeramento delle sanzioni e interessi fissati per ora al 4 percento.

: azzeramento delle sanzioni e interessi fissati per ora al 4 percento. Enti locali : possibilità di includere anche tributi comunali come IMU e TARI.

: possibilità di includere anche tributi comunali come IMU e TARI. Platea: si stima che la misura possa interessare circa 16 milioni di contribuenti.

Il filtro anti evasori

A differenza delle edizioni passate, la versione Quinquies si presenta più rigorosa. La norma punta a escludere chi ha eluso totalmente il fisco: per aderire, infatti, è necessario aver presentato regolarmente la dichiarazione dei redditi per le annualità interessate. L’obiettivo è supportare chi ha dichiarato ma non ha avuto la liquidità per pagare, bloccando contestualmente pignoramenti e procedure esecutive una volta attivata la pratica.

Il rischio del binario morto

Tecnicamente, gli emendamenti correttivi sono ancora depositati e votabili. Tuttavia, politicamente il rischio è alto: il Governo potrebbe decidere di procedere con il testo base senza recepire le promesse di ampliamento della platea per ragioni di copertura finanziaria. Se il maxi-emendamento resterà l’unico veicolo principale, la Rottamazione Quinquies potrebbe nascere orfana delle flessibilità richieste dalla maggioranza.