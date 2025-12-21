Il sistema scolastico italiano introduce un’importante novità per il 2026: un sostegno economico dedicato alle famiglie che scelgono l’istruzione paritaria. Il provvedimento, che punta a garantire una maggiore libertà di scelta educativa, prevede un contributo che può raggiungere i 1.500 euro, calibrato in base alla situazione economica del nucleo familiare.
Chi può beneficiare del Bonus?
Il contributo non è a pioggia, ma segue criteri di reddito e scaglioni scolastici ben definiti. Ecco i punti cardine:
- Soglia ISEE: possono accedere al beneficio le famiglie con un ISEE non superiore a 30.000 euro.
- Livelli d’istruzione: il bonus è riservato agli studenti iscritti alle scuole medie, ovvero la secondaria di I grado, e al primo biennio delle superiori, la secondaria di II grado.
- Calcolo dell’importo: la cifra spettante sarà determinata secondo scaglioni inversamente proporzionali al reddito. Più basso è l’ISEE, maggiore sarà la quota del contributo erogato.
Il tetto massimo di spesa statale è fissato a 20 milioni di euro per il primo anno. Un prossimo decreto congiunto tra il Ministero dell’Istruzione e quello dell’Economia definirà i criteri di erogazione, tenendo conto anche di eventuali sussidi regionali già esistenti.
Iscrizioni 2026/2027: le date da segnare
Mentre il bonus prenderà forma nel corso dell’anno, la macchina organizzativa per il prossimo ciclo scolastico è già partita. Le iscrizioni alle prime classi per l’anno scolastico 2026/2027 saranno aperte dalle ore 8:00 del 13 gennaio alle ore 20:00 del 14 febbraio 2026.
Come presentare la domanda online
Per quasi tutti i gradi di istruzione, con l’esclusione della Scuola dell’Infanzia e delle scuole nelle province autonome di Trento, Bolzano e Valle d’Aosta che restano cartacee, la procedura è esclusivamente telematica attraverso la Piattaforma Unica:
- Accesso: è necessario autenticarsi tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS.
- Scelta della scuola: tramite la funzione Cerca la tua scuola, le famiglie possono consultare i profili degli istituti.
- Nuovi percorsi: sarà possibile iscriversi anche ai percorsi quadriennali della filiera tecnologico-professionale e al nuovo Liceo del Made in Italy.
Orientamento e innovazione: arriva il metaverso
La piattaforma Unica si arricchisce quest’anno di strumenti avanzati per aiutare gli studenti nella scelta:
- Docente Tutor ed E-portfolio: per monitorare e valorizzare il percorso formativo.
- What’s Next: un servizio innovativo di orientamento nel Metaverso, disponibile anche tramite app e visori, che permette di esplorare i percorsi di studio e le aree tecnologiche attraverso un’esperienza immersiva e interattiva.
Lascia un commento